Volkswagen отзовет в США почти 24 тыс. электрокроссоверов ID.4

Компания Volkswagen объявила об отзыве 23 883 электрических кроссоверов ID.4 в США, выпущенных в 2022-2023 годах.

Основанием для этого послужило обнаружение, что солнцезащитные козырьки этих машин не отвечают стандартам огнестойкости. Проблема не в способности шторок самостоятельно воспламеняться, а в том, что в случае пожара они могут гореть слишком быстро, уточняет ресурс Тарантас Ньюс.

Эту недоработку обнаружили в Volkswagen во время внутренних тестов в мае текущего года. Первоначально материал шторок проходил все тесты на огнестойкость, но дальнейший анализ выявил несоответствие установленным нормам.