Россиянка отсудила у автосалона сотни тысяч за навязанную услугу

Россиянке удалось отсудить у автосалона сотни тысяч за навязанную услугу. Об этом сообщает Telegram-канал Костромского областного суда.

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Он рассказал о судебном процессе между покупателем автомобиля и автосалоном. Отмечается, что женщина купила автомобиль летом 2023 года.

«В момент заключения договора купли-продажи ей выдали заявление – публичное предложение, которое необходимо было подписать, на получение услуг в виде помощи на дорогах с выдачей электронной карты на общую сумму 268 тысяч рублей», – говорится в публикации.

Через несколько дней покупательница поняла, что столкнулась с мошенничеством. Подчеркивается, что оказание услуг помощи на дороге стоило всего 13 400 рублей. Остальные средства из 268 тыс. рублей дилер взял за непериодическое электронное издание «Автомобильный практикум» (254 600 рублей).

После подачи заявления в фирму, которая продала машину, о расторжении договора в части купли-продажи непериодического электронного издания и возврате денег в размере 254 600 рублей продавцом были возвращены всего 13 400 рублей.

Женщина обратилась в суд.