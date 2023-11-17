Россиянка отсудила у автосалона сотни тысяч за навязанную услугу

Россиянке удалось отсудить у автосалона сотни тысяч за навязанную услугу. Об этом сообщает Telegram-канал Костромского областного суда.

Россиянка отсудила у автосалона сотни тысяч за навязанную услугу
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Он рассказал о судебном процессе между покупателем автомобиля и автосалоном. Отмечается, что женщина купила автомобиль летом 2023 года.

«В момент заключения договора купли-продажи ей выдали заявление – публичное предложение, которое необходимо было подписать, на получение услуг в виде помощи на дорогах с выдачей электронной карты на общую сумму 268 тысяч рублей», – говорится в публикации.

Через несколько дней покупательница поняла, что столкнулась с мошенничеством. Подчеркивается, что оказание услуг помощи на дороге стоило всего 13 400 рублей. Остальные средства из 268 тыс. рублей дилер взял за непериодическое электронное издание «Автомобильный практикум» (254 600 рублей).

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После подачи заявления в фирму, которая продала машину, о расторжении договора в части купли-продажи непериодического электронного издания и возврате денег в размере 254 600 рублей продавцом были возвращены всего 13 400 рублей.

Женщина обратилась в суд.

Решением суда с ответчика взыскали денежные средства, уплаченные по договору, в размере 254 600 рублей, а также штраф в размере 129 800 рублей и компенсацию морального вреда 5 000 рублей. В доход бюджета – госпошлину в сумме 6 046 рублей.

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