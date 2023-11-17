Альтернативный Nissan Pathfinder показали публике

От глобального SUV такая модель отличилась не только дизайном, но и начинкой. В продаже кросс ждут в следующем году.

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Весной компания Nissan показала на автосалоне в Шанхае еще один кроссовер Pathfinder: то был концепт с совсем другим дизайном, он предвещал модель, разработанную специально для Китая. А сегодня на мотор-шоу в Гуанчжоу состоялась премьера серийной машины, «живые» фотографии с выставки опубликовало издание Autohome. Для Поднебесной кросс будут производить локально на заводе СП Dongfeng Nissan, тогда как «мировой» Pathfinder делают в США.

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Товарный китайский SUV многое перенял от прототипа, но есть и упрощения. Например, на багажной двери вместо светящейся надписи с названием модели теперь хромированные буквы, не светятся больше и вставки спереди. Кроме того, другими стали задние фонари. Если же сравнивать с глобальным Nissan Pathfinder, то у «поднебесной» модели иные радиаторная решетка, передний бампер и фары.

Длина предназначенного для КНР кроссовера равна 5130 мм – это на 109 мм больше, чем у «мирового» SUV. Ширина – 1981 мм (+2 мм по сравнению с кроссом американского производства), высота, напротив, урезана на 34 мм до 1767 мм. Колесная база у машин совпадает – 2900 мм.

autohome.com.cn

Интерьер тоже переделали, внутри – установленные впритык друг к другу экраны приборки и мультимедийной системы (у глобального Pathfinder отдельные дисплеи, причем центральный – компактнее, чем у «китайца»), чуть иначе оформлены передняя панель, дефлекторы обдува и тоннель. Кроссовер предложат в шести- или семиместном исполнении.

Китайским клиентам Nissan Pathfinder будет доступен с бензиновой турбочетверкой 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия (заводской индекс – KR20), мотор выдает 252 л.с. и сочетается с вариатором, привод передний или полный. К слову, аналогичный двигатель ставят и на местный родственный Infiniti QX60. Глобальный же Pathfinder оснащается «атмосферником» V6 3.5 (288 л.с. в спецификации для США).