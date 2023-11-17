В Москве закрыли доступ к электросамокатам

Сервисы аренды электросамокатов Whoosh, Urent и «Яндекса» приостановили свою работу из-за минусовых температур в Москве и области. Об этом сообщает РИА Новости.

Утром в пятницу, 17 ноября, температура в столице опустилась до минус трех градусов. Метеорологи заявили, что с этого момента начался «устойчивый переход» среднесуточных температур к минусовым.

Как отмечает РИА Новости, в приложении Whoosh сообщается, что «пока самокаты недоступны, но скоро будут в городе». На карте сервиса Urent вся Москва отмечена красным цветом, а в Яндекс.Go появляется сообщение, что «сезон закончился».

В ноябре в управлении ГИБДД по Москве предложили ограничить скорость движения электросамокатов в столице до 20 километров в час, а также запретить несовершеннолетним ездить на электросамокатах.