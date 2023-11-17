Полицейские потеряли изъятую иномарку по пути на штрафстоянку

В Нижнем Новгороде полицейские потеряли задержанную иномарку по пути из отдела полиции на штрафстоянку. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mazda 6 в Московском районе города. Инспекторы проверили машину по базе данных и выяснили, что ее давно разыскивают их коллеги из Твери. Автомобиль отогнали на осмотр в отдел полиции №4, после чего оперуполномоченный майор Алексей Б. отправил японскую машину на штрафстоянку. Сам майор не поехал на штрафстоянку и не составил акты приема-передачи, а автомобиль исчез.