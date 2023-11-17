Непотопляемый БРО: новый российский вездеход покажут в декабре

На выставке «Вездеходер» в декабре представят снегоболотоход БРО

© «Жуков-гараж»

В дни, когда на одной площадке соберутся все любители путешествий и активного отдыха (это дни проведения выставки «Поехали 2023» с 1 по 3 декабря), там же будет представлен российский электрический снегоболотоход БРО.

Надо сказать, что электротехника с каждым годом пользуется все большей популярностью. Она экономична, не портит экологию и удобна в эксплуатации. А ее огромный крутящий момент идеален для вездеходов.

В этом году на выставке «Вездеходер» компания «Жуков-гараж» из города Жуков (Калужская область) представит свою разработку – электрический снегоболотоход БРО.

Вездеход имеет отличную проходимость по пересеченной местности и возможность форсирования водных преград. Управлять им легко и комфортно благодаря интеллектуальной системе управления и системе безопасности.

Снегоболотоход оснащен двумя двигателями Nissan Leaf общей мощностью 210 л.с. Максимальная скорость, которую способен развивать вездеход, составляет 45 км/ч (ограниченно программно) при запасе хода до 7 часов.

Снегоболотоход также оборудован круговым освещением, лебедкой и автономным отопителем салона, а подкачка колес осуществляется с помощью турбины.

Габариты у вездехода оптимальные для техники этого класса: длинна составляет 3950 мм, ширина – 2500 мм, а высота – 2730 мм. Вес вездехода – 2350 кг.

Как утверждают производители вездехода, он полностью готов к эксплуатации и идеально подходит для экспедиционных поездок.