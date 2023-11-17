В Турции появится второй национальный автомобильный бренд

Машины нового бренда Very начнут выпускать в Турции в 2025 году
В Турции появится новый национальный автомобильный бренд Very, компания начнет массовое производство электрокаров в 2025 году. Об этом сообщает турецкая газета Dünya.
Под брендом Very будут выпускать линейку электрокаров класса L7 (тяжелые квадрициклы). Электрокар получил оригинальную конструкцию разработки Йылдызского технического университета, а также мотор и батареи собственной разработки. Предполагается, что стоимость электромобиля составит $25 тыс.
Как рассказали разработчики электрокара, максимальная емкость батарей электрокара составит 33 киловатт-часа, а запас хода на одном заряде — около 300 км. Завод по выпуску машин планируется построить в Гемлике, район провинции Бурса. На первом этапе планируется выпускать до 10 тыс. электромобилей Very в год и поставлять их в страны Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.
Первым национальным турецким автобрендом стал TOGG. Электрокар запустили в производство в конце 2022 года, весной 2023 года он поступил в продажу. Стоимость машин TOGG варьируется от $48,5 тыс. до $63,9 тыс.