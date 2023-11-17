Объявлены цены брутального кроссовера Chery iCar 03

В рамках открывшегося в Гуанчжоу автосалона Chery объявила цены на iCar 03 — компактный кроссовер с брутальным дизайном в том же стиле, что и обещанный россиянам Jetour Traveller. Прием заказов в Китае начнется 18 декабря. Стоимость кроссовера — 140-160 тысяч юаней, что в пересчете на рубли составляет 1,72-1,96 миллиона. Примерно столько же в России сейчас стоит самый доступный кроссовер Chery — Tiggo 4 Pro.

© Chery

iCar 03 отличают угловатый дизайн кузова и необычные дневные ходовые огни в виде буквы «i». У кроссовера стойки McPherson спереди и независимая подвеска сзади, дорожный просвет дородный просвет равен 170 миллиметрам, а углы въезда и съезда составляют 25 и 29 градусов соответственно.

Chery

Chery

Chery

Chery

Chery

Chery

Chery

Chery

В салоне минимум аналоговых кнопок, широкоформатный экран мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма, цифровая панель приборов и акустическая система с 12 динамиками.

Новинка получит восемь режимов движения и возможность управления настройками полного привода при помощи голоса. Будет и версия с моноприводом, отдача ее установки уже известна — 184 лошадиные силы. С нее и начнутся продажи, а вот полный привод придется подождать.