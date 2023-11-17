Подозреваемого в угоне Porsche задержали в Подмосковье

Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что правоохранительные органы задержали подозреваемого в угоне Porsche Taycan за 38 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД МЕДИА».

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Отмечается, что подозреваемый уже был ранее судим. В данный момент было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ — «кража в особо крупном размере».

«Полицейские задержали подозреваемого на территории Московской области. Похищенный автомобиль обнаружен сожженным в гаражном кооперативе недалеко от места жительства потерпевшего», — рассказала Волк.

Согласно имеющимся данным, преступление произошло в деревне Большое Свинорье — злоумышленник проник в частный дом, где похитил сейф и Porsche Taycan. При этом позже преступник по неизвестным причинам решил сжечь дорогостоящую иномарку.