Власти РФ отменили запрет на экспорт бензина

Правительство России приняло решение отменить с 17 ноября запрет на экспорт автомобильного бензина в связи с насыщением внутреннего рынка. Об этом сообщается на сайте Минэнерго РФ.

«Правительством России принято решение по снятию с 17 ноября временного запрета на экспорт автомобильного бензина, введенного 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива», — говорится в тексте.

Причиной данного решения там назвали насыщение внутреннего рынка и создание профицита предложения автомобильного бензина, в том числе в биржевом канале реализации.

«В целях недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих предприятий и обеспечения высоких уровней производства товарного автомобильного бензина, а также с учетом стабилизации ценовой ситуации на отечественном рынке, принято решение о прекращении действия временного запрета на экспорт автомобильного бензина», — отмечается в тексте.