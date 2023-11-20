Jaecoo анонсировала кроссовер J8 для российского рынка

В местном представительстве рассказали, что SUV китайского бренда, принадлежащего Chery, появится у дилеров в РФ в начале следующего года.

© Jaecoo

Компания Чери презентовала отдельный глобальный бренд Jaecoo в рамках Шанхайского автосалона, прошедшего весной 2023 года. При этом немногим ранее дебюта стало известно о том, что новая марка появится в том числе и на российском рынке, здесь она занимает место «старшего ответвления» другого бренда Chery, которому дали название Omoda. Напомним, первенцем Jaecoo в РФ стал кроссовер J7, его продажи стартовали в конце сентября, кстати, на Kolesa.ru уже можно прочитать тест-драйв этого SUV. Тем временем местное представительство марки готовится расширить линейку.

Jaecoo J8

Новинкой Jaecoo на авторынке РФ станет большой кроссовер J8, сегодня местное представительство марки официально анонсировало эту модель. Известно, что до дилеров этот паркетник доберётся в начале 2024 года. В компании пообещали раскрыть подробности о российской версии модели ближе к официальному старту продаж.

Jaecoo J8 представляет собой Chery Tiggo 9 с иными логотипами и шильдиками. Напомним, флагманский кроссовер Чери был рассекречен ещё в феврале текущего года. Модель с индексом J8 получила массивную радиаторную решётку, с вертикальными хромированными планками (но без дополнительной окантовки, как у близнеца от Chery). При этом фары визуально сливаются с «грилем» через тонкие «перемычки».

Jaecoo J8

Кроссовер Jaecoo J8 получил традиционные наружные зеркала, выдвижные дверные ручки, рейлинги на крыше. Задние фонари выполнены в виде единой широкой полосы, которая проходит от одного заднего крыла до другого через всю ширину багажной двери. На её верхней части имеется большой спойлер с интегрированным стоп-сигналом.

По габаритам новинка Jaecoo, вероятно, будет такой же как Chery Tiggo 9, напомним, его длина составляет 4820 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1699 мм, а расстояние между осями равно 2820 мм. В салоне кроссовера J8 на передней панели размещено большое табло, которое объединяет в себе виртуальную приборку и тачскрин информационно-развлекательной системы: у каждого дисплея диагональ равна 12,3 дюйма.

В российском офисе отметили, что Jaecoo J8 получит различные варианты отделки салона, включая кожу Nappa, а также подсветку салона из 256 различных цветов. Ещё паркетнику пообещали различные системы безопасности и комплекс современных водительских помощников.

Chery Tiggo 9