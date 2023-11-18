В ГИБДД объявили о сплошных проверках на дорогах

Массовые и сплошные проверки водителей на трезвость пройдут на территории Ивановской, Кировской и Рязанской области, Республики Крым, Республики Коми и других регионов.

Обычно в рамках сплошных проверок автоинспекторы останавливают все машины на определенном участке дороги и оценивают состояние каждого водителя, особое внимание уделяется наличию признаков опьянения, отметили в Госавтоинспекции.

Кроме того, на Чукотке, в Республике Марий Эл и в Северной Осетии сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Пешеход». А в Липецкой области и Республике Дагестан автоинспекторы будут проводить сплошные проверки автобусов и других видов транспорта, которые могут использоваться для перевозки пассажиров, в том числе детей.