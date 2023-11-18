Ferrari SF90 XX Stradale стала быстрейшим дорожным автомобилем в истории трассы Фьорано

Супергибрид Ferrari SF90 XX Stradale стал быстрейшим автомобилем трассы Фьорано. Летом 2023 года компания Ferrari представила экстремальный гиперкар SF90 XX — модель получила агрессивный аэродинамический обвес с фиксированным антикрылом, управляющую электронику со специфическими гоночными настройками и более мощную силовую установку. Уже в момент презентации было заявлено, что заводскую трассу Фьорано SF90 XX проезжает заметно быстрее исходного SF90 Stradale. Но только сейчас стало известно, насколько именно.

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Рекорд установлен 16 октября 2023 года во время ездовой презентации для журналистов SF90 XX Stradale — представителям международной прессы дали возможность пообщаться с инженерами, разработавшими модель, и вблизи увидеть все процедуры подготовки к заводскому тесту в погоне за лучшим временем круга.

Время фиксировалось сертифицированным оборудованием в присутствии независимых экспертов. Руководитель заводского отделан ездовых испытаний Раффаэле де Симоне проехал круг по трассе во Фьорано за рулём 1030-сильного гибрида за 1:17.309 — это на 1,4 секунды быстрее, чем Ferrari SF90 Stradale с пакетом Assetto Fiorano и шинами Michelin Cup2R.

Ferrari

Ferrari

Ferrari

Ferrari

Ferrari

Ferrari

Ferrari

Ferrari

Ferrari

Ferrari

Ferrari

Ferrari

Ferrari

Ferrari

Ferrari