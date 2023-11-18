Ferrari SF90 XX Stradale стала быстрейшим дорожным автомобилем в истории трассы Фьорано
Супергибрид Ferrari SF90 XX Stradale стал быстрейшим автомобилем трассы Фьорано. Летом 2023 года компания Ferrari представила экстремальный гиперкар SF90 XX — модель получила агрессивный аэродинамический обвес с фиксированным антикрылом, управляющую электронику со специфическими гоночными настройками и более мощную силовую установку. Уже в момент презентации было заявлено, что заводскую трассу Фьорано SF90 XX проезжает заметно быстрее исходного SF90 Stradale. Но только сейчас стало известно, насколько именно.
Рекорд установлен 16 октября 2023 года во время ездовой презентации для журналистов SF90 XX Stradale — представителям международной прессы дали возможность пообщаться с инженерами, разработавшими модель, и вблизи увидеть все процедуры подготовки к заводскому тесту в погоне за лучшим временем круга.
Время фиксировалось сертифицированным оборудованием в присутствии независимых экспертов. Руководитель заводского отделан ездовых испытаний Раффаэле де Симоне проехал круг по трассе во Фьорано за рулём 1030-сильного гибрида за 1:17.309 — это на 1,4 секунды быстрее, чем Ferrari SF90 Stradale с пакетом Assetto Fiorano и шинами Michelin Cup2R.
Таким образом стандартный гиперкар Ferrari SF90 XX Stradale, оснащённый лёгкими карбоновыми колёсами и шинами Michelin Cup2R, стал самым быстрым дорожным автомобилем в истории итальянского автодрома. Если сравнивать новинку с другими суперкарами марки, то Enzo медленнее на 7,6 секунды, F50 уступает 9,7 секунды, а F40 и 288 GTO ещё медленнее — они проигрывают SF90 XX Stradale 12,3 секунды и 18,7 секунды с круга соответственно.