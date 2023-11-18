Bugatti показала уникальный гиперкар Chiron Pur Sport

Bugatti сделала эксклюзивный красно-белый гиперкар Chiron Pur Sport. Единственное в своём роде купе построено в рамках заводской программы персонализации Bugatti Sur Mesure и стало третьим образцом этой модели в линейке. Автомобиль сделан по заказу неназванного клиента из Сингапура, пожелавшего оформить свой гиперкар в честь Bugatti Type 51, победившего в Монако на Гран-при Франции в 1931 году, но в цветах национального флага города-государства. Тираж Bugatti Chiron Pur Sport составляет всего 60 экземпляров со стартовой ценой от 3 000 000 евро.

© Motor.ru

Гиперкар получил двухцветное оформление кузова, в котором сочетаются основной белый Blanco, акценты алого оттенка Grand Prix Red, а также неокрашенный углепластик. Борта автомобиля украшают нарисованные вручную гоночные номера 32, отсылающие к классическому Bugatti, а от фар к корме идёт красная декоративная полоса.

Элемент формирует паттерн из повторяющихся литер EB, которые из разрозненных деталей сливаются в единый рисунок — заявлено, что каждая монограмма также нанесена на кузов вручную. На антикрыле из неокрашенного углепластика расположена красная надпись Bugatti, а крышки двигателя сделаны из красного карбона. Особый Chiron Pur Sport получил салон, обитый чёрной кожей и алькантарой, дополняют которую красные элементы.

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti