AC Schnitzer щедро украсил карбоном новую BMW M2

Компания AC Schnitzer представила комплект доработок для нового купе BMW M2. Премьера нового поколения модели BMW M2 в кузове G87 прошла в конце 2022 года — прошедший год немецкое ателье AC Schnitzer потратила на создание фирменной программы доработки компактного спорткара. BMW M2 от AC Schnitzer публично дебютирует на крупнейшей европейской тюнинг-выставке Essen Motor Show, а пока фирма раскрыла детали о своём новом проекте ACS2 Sport. Автомобиль получил аэродинамический обвес, выполненный из углеволокна, а также спортивный выхлоп.

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В комплект карбоновых деталей входят сплиттер на передний бампер, закрылки-винглеты, пороги, спойлер и антикрыло, а также диффузор в заднем бампере. Заявлено, что элементы увеличивают прижимную силу на 60 килограммов на передней оси и на 80 килограммов — на задней.

Дополнить экстерьер спорткара призваны стикеры и накладки на воздухозаборники, а также комплект 20-дюймовых колёс — предложены диски AC1 и AC4 в разных цветовых вариантах.

AC Schnitzer

AC Schnitzer

AC Schnitzer

AC Schnitzer

AC Schnitzer

AC Schnitzer

AC Schnitzer

AC Schnitzer

AC Schnitzer

AC Schnitzer

AC Schnitzer