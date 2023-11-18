AC Schnitzer щедро украсил карбоном новую BMW M2

Компания AC Schnitzer представила комплект доработок для нового купе BMW M2. Премьера нового поколения модели BMW M2 в кузове G87 прошла в конце 2022 года — прошедший год немецкое ателье AC Schnitzer потратила на создание фирменной программы доработки компактного спорткара. BMW M2 от AC Schnitzer публично дебютирует на крупнейшей европейской тюнинг-выставке Essen Motor Show, а пока фирма раскрыла детали о своём новом проекте ACS2 Sport. Автомобиль получил аэродинамический обвес, выполненный из углеволокна, а также спортивный выхлоп.

AC Schnitzer щедро украсил карбоном новую BMW M2
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В комплект карбоновых деталей входят сплиттер на передний бампер, закрылки-винглеты, пороги, спойлер и антикрыло, а также диффузор в заднем бампере. Заявлено, что элементы увеличивают прижимную силу на 60 килограммов на передней оси и на 80 килограммов — на задней.

Дополнить экстерьер спорткара призваны стикеры и накладки на воздухозаборники, а также комплект 20-дюймовых колёс — предложены диски AC1 и AC4 в разных цветовых вариантах.

AC Schnitzer
AC Schnitzer
AC Schnitzer
AC Schnitzer
AC Schnitzer
AC Schnitzer
AC Schnitzer
AC Schnitzer
AC Schnitzer
AC Schnitzer
AC Schnitzer

Технические же доработки BMW M2 пока подразумевают лишь тюнинг подвески — спортивные пружины, занижающие дорожный просвет, или комплект регулируемой подвески AC Schnitzer RS. В разработке находятся новая программа управления двигателем, которая должна увеличить отдачу 3,0-литрового 6-цилиндрового турбомотора, выдающего в заводском варианте 460 лошадиных сил и 550 Нм.