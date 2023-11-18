AC Schnitzer щедро украсил карбоном новую BMW M2
Компания AC Schnitzer представила комплект доработок для нового купе BMW M2. Премьера нового поколения модели BMW M2 в кузове G87 прошла в конце 2022 года — прошедший год немецкое ателье AC Schnitzer потратила на создание фирменной программы доработки компактного спорткара. BMW M2 от AC Schnitzer публично дебютирует на крупнейшей европейской тюнинг-выставке Essen Motor Show, а пока фирма раскрыла детали о своём новом проекте ACS2 Sport. Автомобиль получил аэродинамический обвес, выполненный из углеволокна, а также спортивный выхлоп.
В комплект карбоновых деталей входят сплиттер на передний бампер, закрылки-винглеты, пороги, спойлер и антикрыло, а также диффузор в заднем бампере. Заявлено, что элементы увеличивают прижимную силу на 60 килограммов на передней оси и на 80 килограммов — на задней.
Дополнить экстерьер спорткара призваны стикеры и накладки на воздухозаборники, а также комплект 20-дюймовых колёс — предложены диски AC1 и AC4 в разных цветовых вариантах.
Технические же доработки BMW M2 пока подразумевают лишь тюнинг подвески — спортивные пружины, занижающие дорожный просвет, или комплект регулируемой подвески AC Schnitzer RS. В разработке находятся новая программа управления двигателем, которая должна увеличить отдачу 3,0-литрового 6-цилиндрового турбомотора, выдающего в заводском варианте 460 лошадиных сил и 550 Нм.