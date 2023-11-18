Kimera Automobili готовит гиперрестомод в духе Lancia Beta Turbo
Стартап Kimera Automobili выпустит гиперрестомод в стиле Lancia Beta Turbo. Итальянская компания Kimera Automobili, которая сделала рестомод Evo37 в стиле культовой Lancia, готовит новые модели. Стартап переосмыслил культовое раллийное купе Lancia 037 с учётом современных технологий. Трибьют последнему заднеприводному ралли-кару легендарной Group B оказался успешным — все запланированные к производству 37 машин были распроданы, включая специальную «чемпионскую» версию Martini 7. В 2024 году появятся новые модели — Evo38 и гоночный K-39.
Kimera Evo38 позиционируется как модернизированная версия Evo37, созданная в духе полноприводных ралли-каров 1980-х. Главным отличием новинки станет полный привод, а двигатель получит более крупные турбины и новую выхлопную систему с вертикальными патрубками, расположенными под задним крылом. Заявлена оптимизированная развесовка, улучшенная аэродинамика и более эргономичный салон.
А вот Kimera K-39 будет не эволюцией, а настоящей революцией — новинку представили как «гиперрестомод», с которым компания придёт в профессиональный автоспорт. Источником вдохновения для этой модели стала Lancia Beta Turbo, так что рестомод получит удлинённый кузов с ярко выраженными аэродинамическими компонентами, повторяющими форму классического итальянского спорткара.
K-39 предназначен «для участия в одном из последних легендарных соревнований по автоспорту» и может быть выпущен «очень ограниченным количеством экземпляров для нескольких счастливчиков» в традиционной ливрее Martini Racing. Подробности о грядущих премьера Kimera Automobili пообещала раскрыть в начале 2024 года. Ожидается, что тираж Evo38 и K-39 будет очень небольшим и рестомоды распродадут по предзаказам ещё до официального дебюта автомобилей.