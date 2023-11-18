Kimera Automobili готовит гиперрестомод в духе Lancia Beta Turbo

Стартап Kimera Automobili выпустит гиперрестомод в стиле Lancia Beta Turbo. Итальянская компания Kimera Automobili, которая сделала рестомод Evo37 в стиле культовой Lancia, готовит новые модели. Стартап переосмыслил культовое раллийное купе Lancia 037 с учётом современных технологий. Трибьют последнему заднеприводному ралли-кару легендарной Group B оказался успешным — все запланированные к производству 37 машин были распроданы, включая специальную «чемпионскую» версию Martini 7. В 2024 году появятся новые модели — Evo38 и гоночный K-39.

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Kimera Evo38 позиционируется как модернизированная версия Evo37, созданная в духе полноприводных ралли-каров 1980-х. Главным отличием новинки станет полный привод, а двигатель получит более крупные турбины и новую выхлопную систему с вертикальными патрубками, расположенными под задним крылом. Заявлена оптимизированная развесовка, улучшенная аэродинамика и более эргономичный салон.

А вот Kimera K-39 будет не эволюцией, а настоящей революцией — новинку представили как «гиперрестомод», с которым компания придёт в профессиональный автоспорт. Источником вдохновения для этой модели стала Lancia Beta Turbo, так что рестомод получит удлинённый кузов с ярко выраженными аэродинамическими компонентами, повторяющими форму классического итальянского спорткара.

Kimera Automobili

Kimera Automobili

Kimera Automobili

Kimera Automobili