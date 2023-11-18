Свердловчанин лишился прав после празднования покупки автомобиля

Инспекторы лишили водительских прав 31-летнего мужчину, задержанного в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в Кировограде (Свердловская область), на улице Коммунаров.

В пресс-службе отметили, что сотрудники остановили автомобиль «ВАЗ- 21099». За рулем машины находился пьяный мужчина.

Результат проверки показал «наличие 1,720 миллилитров алкоголя в литре выдыхаемого воздуха, гражданин был сильно пьян», уточнили в ведомстве.

Автовладелец рассказал, что накануне приобрел «девятку» и решил отметить покупку.