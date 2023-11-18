GAC объявил цены на новый седан Hycan A06 Plus

Компания GAC представила электрический седан Hycan A06 Plus на автосалоне в Гуанчжоу. Об этом сообщает carnewschina.com.

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Автомобиль представляет собой модернизированную версию ранее выпускавшейся модели Hycan A06. У машины появились новые фары и бампер. Длина составляет 4945 мм, а колесная база равна 2850 мм, что на 20 мм короче, чем у машины-предшественницы. В то же время был добавлен новый светло-зеленый цвет кузова.

Интерьер остался неизменным. Седан оснащен 14,6-дюймовым экраном мультимедиа на передней панели, 10,25-дюймовой цифровой панелью приборов и трехспицевым мультирулем.

В Китае автомобиль стоит 139,8 тыс. юаней (1,7 млн рублей по текущему курсу на момент публикации).