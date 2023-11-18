Спикер погранслужбы Украины: на границе с Польшей застряли 2,8 тыс. фур

Порядка 2,8 тысячи большегрузов скопились в пунктах пропуска на границе Украины и Польши из-за блокировки КПП польскими перевозчиками, заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона. По его словам, за час через пункты пропуска проходят лишь несколько фур.

По состоянию на утро в очередях около 2,8 тыс. грузовых транспортных средств. Видим определенное увеличение даже по сравнению с предыдущим днем, — сообщил Демченко.

Он подчеркнул, что КПП оказались фактически заблокированы. В пункте «Краковец», по его словам, застряло 1,2 тысячи грузовиков, около «Ягодина» — 1,1 тысячи, напротив «Рава-Русской» — 500. Как отметил Демченко, перевозчики ищут другие маршруты, что приводит к скоплению большегрузов и на других пунктах пропуска.