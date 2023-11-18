Xpeng представил новый электрический минивэн X9

На автосалоне в китайском Гуанчжоу представлен новый минивэн Xpeng X9. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобиль будет предлагаться за 388 тыс. юаней. (4,8 млн рублей по курсу на момент публикации).

В Китае показали минивэн с дизайном звездолета
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Новинка станет седьмой по счету моделью Xpeng. Модель построена на платформе SEPA 2.0. В компании заявили, что автомобиль обладает футуристическим дизайном в стиле звездолета.

Габаритная длина автомобиля — 5293 мм, колесная база — 3160 мм. Базовая версия минивэна оборудована единственным электромотором на передней оси, его пиковая мощность — 320 л.с. У двухмоторной полноприводной версии мощность составляет 503 л.с. Максимальная скорость обеих версий ограничена на отметке 200 км/ч. Запас хода составляет 700 км.

В салоне у X9 двухспицевый руль с плоской нижней частью и маленьким логотипом Xpeng. Рычаг коробки передач расположен на рулевой колонке. Главная особенность центральной консоли – большой экран. Машина, в зависимости от модификации, может перевозить 6 либо 7 пассажиров.

До этого сообщалось, что сообщалось, что компания GAC представила электрический седан Hycan A06 Plus. Автомобиль представляет собой модернизированную версию ранее выпускавшейся модели Hycan A06.

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