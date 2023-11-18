Новая Toyota Camry: базовая негибридная версия и другой салон. В Китае на автосалоне в Гуанчжоу дебютировали четырёхдверки для местного рынка. Camry девятого поколения с завода GAC-Toyota отличается от североамериканской версии бамперами, оформлением интерьера, а главное — расширенной моторной гаммой. Базовый седан сохранил безнаддувный 2,0-литровый двигатель, альтернативы — бензин-электрические версии 2.0 HEV и 2.5 HEV.

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Премьера Toyota Camry нового поколения состоялась в минувшую среду, но китайский вариант по традиции отличается от «глобального». Маркеры такого седана — ромбовидные прорези воздухозаборников, отсутствие чёрных неокрашенных элементов заднего бампера и другие диски. Куда больше перемен в салоне: интерфейс иной!

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Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

У китайской Toyota Camry оригинальная передняя панель, собственный дизайн мультимедиасистемы, отличаются селекторы автоматической трансмиссии, кнопки открывания багажника и лючка топливного бака. Отдельный блок климат-контроля отсутствует: все настройки только через тачскрин! Нет и шайбы регулировок громкости, зато у сенсорного дисплея добавлены виртуальные «горячие» клавиши. Отделочные материалы проще.

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GAC-Toyota подтвердила, что базовый седан сохранит атмосферный 2,0-литровый двигатель. Вероятно, речь идёт о моторе M20C в связке с вариатором. Альтернативы — гибридные версии типа HEV с электромеханическим вариатором и электродвигателем. Вероятно, в Китае новая Camry будет только переднеприводной. Данные по мощности силовых установок пока отсутствуют.