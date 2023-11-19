Шведскую автошколу оштрафовали после жалобы украинца на русскоговорящего учителя

Шведскую автошколу оштрафовали на 40 тысяч крон после жалобы украинца на инструктора, разговаривавшего с ним по-русски. Об этом сообщает издание Samnytt.

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Отмечается, что украинец попросил преподавателя проводить занятия на английском или шведском языках, но тот отказался. После этого ученик написал жалобу на автошколу. Поведение педагога посчитали дискриминацией по этническому признаку, однако сам инструктор объяснил отказ низким уровнем владения шведским языком.