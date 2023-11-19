Honda разберет двигатели у 250 тыс. автомобилей из-за дефекта

Honda в США проведет отзывную кампанию в отношении автомобилей пяти моделей из-за заводского дефекта, способного привести в негодность двигатель. Об этом сообщает Motor1.

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В группе риска оказались кроссоверы Pilot, пикапы Ridgeline, а также минивэны Odyssey. Кроме того, потенциально дефектные моторы V6 устанавливались на две модели принадлежащей японской компании марки Acura — TLX и MDX.

Причиной крупного отзыва стал производственный дефект коленчатого вала. Из-за него шатунный вкладыш может преждевременно износиться и в конечном итоге заклинить. До этого момента от неисправного мотора могут исходить подозрительные шумы, также возможно срабатывание индикатора неисправности двигателя.