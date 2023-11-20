В России запущены продажи нового кроссовера Lexus TX за 17.7 млн рублей

В российских дилерских центрах предлагается новая премиальная модель марки Lexus. Паркетник с 3-рядной компоновкой подойдет большим семьям.

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Впервые на рынке России в продаже появился Lexus TX. Одна из особенностей данной модели заключается в трехрядной компоновке салона. Автомобиль проектировался специально для стран Северной Америки. За организацию поставок в Россию отвечает компания из Москвы. Покупателям новинка предлагается по цене 17 млн рублей.

В продаже представлена версия Lexus TX 500h, которая отличается гибридной силовой установкой. Модель реализуется в топовой комплектации F Sport Luxury. Все автомобили, представленные у дилера, имеют черный оттенок кузова и раздельные кресла на втором ряду.

В списке опций указывается панорамная крыша, подогрев кресел переднего ряда и зоны стеклоочистителей. Климатическое оборудование работает на несколько зон. Пользователям также доступна система бесключевого доступа в салон и интеллектуальный круиз-контроль. В комплектации кроссовера Lexus TX заявлено 10 подушек безопасности. В салоне размещена мультимедийная система с экраном диагональю 12.3 дюйма.

Версия TX 500h отличается небольшой аккумуляторной батареей. За движение отвечает турбированный мотор на 2.4 литра, который работает в паре с электродвигателем и автоматической трансмиссией на 6 ступеней. Общая мощность гибридной установки составляет 371 л.с. Подзаряжать такую платформу от розетки нельзя.