Exeed привезет в Россию модель RX PHEV и обновленные LX и THL

Автопроизводитель Exeed планирует продавать на рынке России сразу 5 новых моделей. Анонсирован выход автомобилей бренда.

Компания из Китая Exeed хочет занять сегмент люксовых авто на рынке России. Для этого в продаже будет представлено сразу 5 новых моделей. Сообщается, что официальная презентация всех состоится только в 2024 году.

В число новинок войдут модели ES и ET. Пока нет информации, какие наименования будут использоваться для автомобилей на рынке России. Еще одна новинка - гибридная модификация кроссовера RX PHEV. Данная модель отличается возможностью быстрой зарядки, которая позволяет за 5 минут восполнить запас хода на 150 км. В России также будет проведено обновление уже представленных моделей Exeed LX и THL.

Своими прямыми конкурентами производитель из КНР считает марки Mercedes-Benz, Tesla и BMW. Стратегия бренда направлена на то, чтобы занять премиальный сегмент в России своими моделями.

Для электрокара Exlantix ES предлагается электрическая система на 800 вольт и пневмоподвеска. Емкость батарей может отличаться, так как на рынке будет предложено несколько версий - на 60.82 или 100 кВт-ч. Высока вероятность, что в России будут представлены дорогие версии с батареей емкостью 92 кВт-ч. До отметки 100 км/час такой автомобиль разгоняется за 3.8 секунды. Запас хода на полном заряде составляет 500 – 700 км.