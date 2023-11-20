Автомобильную коллекцию легендарного боксера пустят с молотка

Олимпийский чемпион, абсолютный чемпион в тяжёлой категории и пятикратный чемпион мира Джордж Форман выставил на аукцион Hagerty Marketplace полсотни машин. Боксёр заявил, что «пришло время поделиться своими автомобилями с другими энтузиастами-единомышленниками». Причины распродажи коллекции не уточняются, однако торги точно состоятся: лоты выставлены без резерва.

© hagerty.com

Большинство автомобилей Джорджа Формана в отличном состоянии и минимальными пробегами. Заслуживающие внимания экземпляры — Ford GT 2005 года выпуска с пробегом 1271 километр, BMW Z8 2000 года выпуска (7497 км), Saleen Mustang S351 1995 года выпуска (1178 км) и Dodge Viper 1993 года выпуска (2574 км).

hagerty.com

hagerty.com

hagerty.com

hagerty.com

hagerty.com

Также в коллекции спортсмена есть культовая Ferrari Testarossa 1987 года, у которой на одометре всего 5,5 тысячи километров. Увлекался Форман американскими хотродами и классическими машинами: к примеру, в 2008 году коллекцию пополнил отреставрированный Ford A Cabriolet 1931 года выпуска. За 30 дней до окончания торгов наибольший интерес представляют Ford GT (299 тысяч долларов), Ferrari 360 Modena (100 тысяч долларов) и Chevrolet Corvette Stingray (63,2 тысячи долларов).