Китайцы начали продавать бизнес-седан в полтора раза дешевле Kia K5

На автосалоне в Гуанчжоу полностью рассекретили Wuling Starlight: бюджетную, но не простую четырёхдверку. Речь идёт о гибридном автомобиле длиной 4,8 метра с запасом хода на электротяге 70-150 километров и ценой от 94 до 110 тысяч юаней (эквивалент 13-15 тысяч долларов). Для сравнения Kia K5 стоит в Китае от 163 тысяч юаней (~23 тысячи долларов).

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Марка Wuling концерна SAIC известна по дешёвым коммерческим и городским моделям. Однако в Гуанчжоу дебютировал первенец в сегменте бизнес-седанов и первая модель с заряжаемой гибридной силовой установкой. Под капотом бензиновый 1,5-литровый двигатель (106 сил, 130 Нм) с тепловым КПД 43 процента. Расход топлива составляет 4,0-4,1 литра на 100 километров.

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Оснащение на уровне: у седана есть кожаный салон, полностью светодиодная оптика, виртуальная приборная панель, медиасистема с 15,6-дюймовым тачскрином, электроприводы зеркал, бесключевой доступ, передние кресла с электрорегулировками, мультируль и многое другое. На втором ряду большой запас для ног и ровный пол.

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Пока заявлены только гибридные версии с батареями на 9,5 или 20,5 киловатт-часа. Под капотом 177-сильный (320 Нм) электромотор, который не связан с колёсами и работает в режиме генератора. Максимальная скорость седана Wuling — всего 145 км/ч, зато запас хода до 1100 километров, а двигатель адаптирован под бензин АИ-92. В будущем появятся чисто электрические версии.