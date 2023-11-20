Toyota Frontlander привезли в Россию: сколько стоит кроссовер

Один из дилеров привез в Россию Toyota Frontlander. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 3 750 000 рублей.

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Frontlander - разновидность компактного Toyota Corolla Cross для рынка Китая.

В основе машины лежит модульная архитектура TNGA-C, которую используют для стандартной Corolla и модели C-HR.

Выставленный на продажу автомобиль оснащается безнаддувным бензиновым двигателем 2.0 литра мощностью 171 л.с. Привод - передний.

Продавец сообщает, что на автомобиль предоставляется гарантия 1 год или 25 000 км пробега.

Среди опций кроссовера можно выделить кожаную отделку салона, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, люк с электроприводом, электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания (Auto Hold), камеру заднего вида с динамическими линиями разметки.

Серийный выпуск Frontlander наладили на совместном предприятии GAC-Toyota в Гуанчжоу.