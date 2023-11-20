Эксперт перечислил китайские машины, которые почти не ржавеют

Автоэксперт Житнухин перечислил китайские машины, которые почти не ржавеют
Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин рассказал "Российской газете" о машинах, которые почти не ржавеют.
"Из новых автомобилей, доступных на российском авторынке, наименее подвержены возникновению коррозии такие модели китайского автопрома, как Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas. Согласно отзывам владельцев данных машин, на днище модели Geely Atlas нанесен плотный слой заводского антикоррозийного покрытия, а у Haval Jolion кузов обработан гальванической оцинковкой разными методами, соответственно первые признаки ржавчины могут появиться не раньше, чем через 13 лет.
В сегменте автомобилей с пробегом наиболее редко подвергаются коррозии внедорожники Audi Q5 и BMW X5, Volkswagen Passat, Opel Insignia 2008–2017 годов производства. Среди представителей японского автопрома наиболее устойчивы к ржавчине Toyota Corolla, Mazda 3, Mitsubishi ASX", - отметил специалист.
Ранее автоподборщик из Краснодара Артем Зайцев рассказал "РГ" о том, с какими проблемами сталкиваются россияне при покупке машин с пробегом. По его словам, наши граждане экономят на отчетах сервисов по проверки истории автомобилей, халатно относятся к документам и не понимают, что потом обязательно придется вложиться в машину.