Эксперт перечислил китайские машины, которые почти не ржавеют

"Из новых автомобилей, доступных на российском авторынке, наименее подвержены возникновению коррозии такие модели китайского автопрома, как Chery Tiggo 7 , Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas . Согласно отзывам владельцев данных машин, на днище модели Geely Atlas нанесен плотный слой заводского антикоррозийного покрытия, а у Haval Jolion кузов обработан гальванической оцинковкой разными методами, соответственно первые признаки ржавчины могут появиться не раньше, чем через 13 лет.

Ранее автоподборщик из Краснодара Артем Зайцев рассказал "РГ" о том, с какими проблемами сталкиваются россияне при покупке машин с пробегом. По его словам, наши граждане экономят на отчетах сервисов по проверки истории автомобилей, халатно относятся к документам и не понимают, что потом обязательно придется вложиться в машину.