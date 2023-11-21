На конфискацию Латвией автомобилей Россия ответит асимметрично

Россия введет ограничения для Латвии в ответ на конфискацию автомобилей россиян. Министерство иностранных дел страны заявило, что власти введут асимметричные санкции для прибалтийского государства, если Латвия начнет изымать машины наших соотечественников. В качестве ответных мер МИД планирует ввести ограничения, которые негативно повлияют на экономику Прибалтики.
Директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что Россия готова ответить на правовой беспредел, который происходит в Прибалтике. Причем руководство страны рассматривает возможность введения ограничений асимметричного характера.
В первую очередь «болезненные для прибалтийских стран» санкции повлияют на экономику региона. В частности, Россия может ограничить закупки ряда товаров, а также запретить транзит через морские порты.
Власти напомнили, что россиянам следует избегать посещение «недружественных» стран на личных автомобилях, поскольку существует риск лишиться транспорта.
В начале ноября Европарламент призвал отменить запрет на въезд россиян на личных автомобилях. При этом страны ЕС не обязаны следовать рекомендациям ведомства.