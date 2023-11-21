На конфискацию Латвией автомобилей Россия ответит асимметрично

Россия введет ограничения для Латвии в ответ на конфискацию автомобилей россиян. Министерство иностранных дел страны заявило, что власти введут асимметричные санкции для прибалтийского государства, если Латвия начнет изымать машины наших соотечественников. В качестве ответных мер МИД планирует ввести ограничения, которые негативно повлияют на экономику Прибалтики.

© Motor.ru

Директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что Россия готова ответить на правовой беспредел, который происходит в Прибалтике. Причем руководство страны рассматривает возможность введения ограничений асимметричного характера.

В первую очередь «болезненные для прибалтийских стран» санкции повлияют на экономику региона. В частности, Россия может ограничить закупки ряда товаров, а также запретить транзит через морские порты.

Власти напомнили, что россиянам следует избегать посещение «недружественных» стран на личных автомобилях, поскольку существует риск лишиться транспорта.