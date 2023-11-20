Появились подробности о перезапуске бывшего завода Volvo в России

Бывший завод Volvo в Калуге готовится к перезапуску. Процесс возобновления производства начнется уже в ближайшие недели, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской управы. Новый собственник площадки, ГК «Промышленные инвестиции», организует сборку отечественных грузовиков и параллельно ведет переговоры «с несколькими потенциальными партнерами из стран Азии».

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Из заявления управы следует, что первые грузовики должны сойти с конвейера бывшего завода Volvo до Нового года. «В перспективе планируется расширение номенклатуры специализированной автопродукции и после стабилизации производственно-технологического цикла — увеличение объемов производства», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что новый владелец предприятия, АО «Автомобильное моторное общество» (АМО, входит ГК «Промышленные инвестиции»), завершил первый этап перевода сотрудников в свою структуру. В настоящее время компания готовится к оформлению еще части специалистов, а остальным предложили несколько вариантов занятости.

«На заводе открыта ярмарка вакансий для сотрудников, которые рассматривают другие компании для трудоустройства. Вакансии предлагают машиностроительные предприятия ГК "Промышленные инвестиции", а также промышленный партнер АМО — завод "Урал"», — пишет «Интерфакс». «Промышленные инвестиции» связаны с бизнесменом Дмитрием Стрежневым, фактическим владельцем завода «Урал».