Сотрудники ГИБДД намерены провести усиленный профилактический рейд в Москве «в целях повышения безопасности дорожного движения» с 22 по 28 ноября. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, рейд направлен на «профилактику правонарушений при эксплуатации каршеринговых автомобилей и такси».
Ранее в России вступил в силу Закон о такси, по которому водителю запрещено работать, если у него есть непогашенная судимость по тяжелым уголовным статьям и три и более неоплаченных штрафа. Для работы в такси также необходимо получить специальное разрешение.
Однако, по данным экспертов, популярные агрегаторы нашли способ оказывать услуги такси без оформления таких разрешений. Для этого пассажирам предлагают арендовать машину с экипажем. При этом, соглашаясь на такие условия, пассажир должен учесть, что на легковой автомобиль физлица нельзя оформить обязательное страхование ответственности перевозчика, и в случае аварии не выйдет получить возмещение вреда.