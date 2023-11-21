Сотрудники ГИБДД намерены провести усиленный профилактический рейд в Москве «в целях повышения безопасности дорожного движения» с 22 по 28 ноября. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, рейд направлен на «профилактику правонарушений при эксплуатации каршеринговых автомобилей и такси».

Ранее в России вступил в силу Закон о такси, по которому водителю запрещено работать, если у него есть непогашенная судимость по тяжелым уголовным статьям и три и более неоплаченных штрафа. Для работы в такси также необходимо получить специальное разрешение.