У лифтбека "Москвич 6" появится еще одна версия

У "Москвича 6", продажи которого не так давно стартовали, появится еще одна версия. Как выяснила "Российская газета", топовую комплектацию "Техно" начнут предлагать россиянам уже в следующем году.

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О том, какие именно опции окажутся в этом исполнении - пока не сообщается. Известно лишь, что там точно будет шесть подушек безопасности.

Пока же у лифтбека две версии - "Комфорт" и "Бизнес".

Напомним, уже в начальном оснащении машина получила светодиодную оптику, легкосплавные диски R17, приборную панель с экраном диагональю 3,5 дюйма и центральный 10,4-дюймовый мультимедийный монитор, к которому по средствам Apple CarPlay и Android Auto можно будет подключить смартфон владельца.

Такой "Москвич 6" оборудован круиз-контролем, креплениями детских автокресел ISOFIX, системой бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, контроля давления в шинах, камерой заднего вида и датчиками парковки. По умолчанию у модели кожаная обивка салона, кондиционер, а также функция подогрева передних сидений.