В Германии начались тестовые испытания нового Hyundai Ioniq 7

Прототип нового Hyundai Ioniq 7 был замечен фотошпионами во время тестовых заездов на дорогах Германии. Автомобиль был тщательно скрыт под слоем камуфляжной пленки и дополнительных защитных панелей. Согласно заявлениям представителей Hyundai, запуск в серийное производство запланирован на следующий год, и сейчас активно проводятся разнообразные испытания.

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На сегодняшний день рынок электрических трехрядных кроссоверов в Северной Америке не особенно разнообразен: Kia EV9, близкий по конструкции Ioniq 7, пока что является единственным новым игроком в этом классе. Недавно к ним присоединился Lucid Gravity, в то время как Toyota планирует в скором времени войти в этот сегмент.

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Hyundai Ioniq 7, это серийная интерпретация концептуального автомобиля Seven, который был представлен на выставке AutoMobility в Лос-Анджелесе в 2021 году, сообщает Центральная Служба Новостей.

Передняя часть автомобиля отличается вертикально расположенными фарами под дневными ходовыми огнями, которые, как утверждает компания, будут иметь пиксельный дизайн, похожий на тот, что был представлен в концепте. Такой же дизайн фар уже был реализован на модели Hyundai Staria. Несмотря на плотный камуфляж, заметна изогнутая крыша, которая также сохраняет сходство с концептом. Задняя часть кузова все еще тщательно скрыта, но уже ясно, что дизайн задних фонарей будет отличаться от того, что был на Seven Concept.

Ioniq 7, как и его аналог Kia EV9, построен на модульной платформе E-GMP от Hyundai Motor Company, которая также лежит в основе Ioniq 5 и Ioniq 6. Ожидается, что в новинке будут применены аналогичные варианты трансмиссии, что и в Kia EV9. Например, для американского рынка EV9 доступен с аккумуляторами на 76,1 кВт*ч и 99,8 кВт*ч.