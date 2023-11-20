В Россию прибыла партия седанов Iran Khodro Dena

Крупный дилер «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге предлагает несколько седанов Iran Khodro Dena, импортированных в страну по схеме параллельного импорта. На иранские автомобили можно оформить кредит, а также сдать в трейд-ин свою машину — в этом случае цена может уменьшиться на 300 тысяч рублей. Самую дешевую четырехдверку таким образом можно приобрести примерно за миллион рублей.

© Iran Khodro

Все автомобили, предлагаемые дилером, выпущены в 2023 году и не имеют пробега. Иранская альтернатива Lada Vesta предлагается с двумя моторами 1,7-литровым турбированным мотором, выдающим 150 лошадиных сил и 215 Нм крутящего момента, в сочетании с «механикой» либо автоматом. Самый дешевый вариант оснащен «атмосферником» 1.6 на 115 сил и механической коробкой передач. Привод только передний.

Iran Khodro

Iran Khodro

Iran Khodro

Iran Khodro

Iran Khodro

Iran Khodro

В список оборудования в зависимости от версии включены люк на крыше, центральный замок, обогрев всех сидений и зеркал заднего вида, датчики света и дождя, круиз-контроль, кондиционер, ABS и система курсовой устойчивости.

Также «серым» путем в Россию возят другой седан Iran Khodro — Tara, представляющий собой перелицованный Peugeot 301 с доработанным 1,6-литровым мотором мощностью 113 лошадиных сил.