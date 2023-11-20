УАЗ модернизировал "Патриот", "Пикап" и "Профи". Цены не изменились

Ульяновский автозавод модернизировал новый модельный ряд, в который входят "Патриот", "Пикап" и "Профи". Внедорожники стал тише благодаря новым демпферам рычагов управления трансмиссией.

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Ранее этот элемент был доступен для версии исполнения Limited, теперь же демпферы стали частью комплектаций моделей.

"С ноября весь НМР получает демпферы, которые прежде ставились только на версии с комплектом Limited", - рассказали редакции "Российской газете" в пресс-службе Ульяновского автозавода.

Цена на УАЗ"Патриот" с учётом доставки до дилерского центра стартует от 1 580 000 рублей, купить можно прямо с завода, в Ульяновске, - в таком случае стоимость будет на 50 000 рублей ниже. "Пикап" стоит от 1 605 000 рублей, "Профи" - от 1 705 000 рублей.