УАЗ модернизировал "Патриот", "Пикап" и "Профи". Цены не изменились
Ульяновский автозавод модернизировал новый модельный ряд, в который входят "Патриот", "Пикап" и "Профи". Внедорожники стал тише благодаря новым демпферам рычагов управления трансмиссией.
Ранее этот элемент был доступен для версии исполнения Limited, теперь же демпферы стали частью комплектаций моделей.
"С ноября весь НМР получает демпферы, которые прежде ставились только на версии с комплектом Limited", - рассказали редакции "Российской газете" в пресс-службе Ульяновского автозавода.
Цена на УАЗ"Патриот" с учётом доставки до дилерского центра стартует от 1 580 000 рублей, купить можно прямо с завода, в Ульяновске, - в таком случае стоимость будет на 50 000 рублей ниже. "Пикап" стоит от 1 605 000 рублей, "Профи" - от 1 705 000 рублей.
Ранее "РГ" рассказывала, что УАЗ работает над дизельным "Патриотом", после внедорожника новый двигатель получит "коммерсант" - УАЗ "Профи".