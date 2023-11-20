Водителям с категориями A и B могут разрешить ездить на снегоходах и квадроциклах

МВД и Минсельхоз разрабатывают законопроект, который позволит гражданам с водительскими правами категорий В и А (легковые автомобили и мотоциклы) управлять снегоходами и квадроциклами без сдачи дополнительных экзаменов, пишет «Коммерсантъ».

По его данным, водителям мотоциклов (категория А) планируется разрешить выезжать на снегоходах и квадроциклах на дороги общего пользования. Обладателям прав категории В (легковые автомобили) планируется разрешить управлять снегоходами и квадроциклами только на оборудованных трассах. Ограничения связаны с отсутствием у таких водителей навыков управления транспортными средствами с мотоциклетной посадкой.