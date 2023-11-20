В Северной Америке объявлены финалисты конкурса «Автомобиль года»

Объявлены финалисты конкурса «Автомобиль года в Северной Америке». В финал премии NACTOY (The North American Car, Truck, and Utility Vehicle of the Year) вышли девять моделей — по три в каждой из трех номинаций: легковой автомобиль, кроссовер/внедорожник и пикап. Среди них есть как модели с ДВС, как и электрифицированные — гибриды и электрокары. Победителей выберет экспертное жюри, в состав которого входят 50 автомобильных журналистов и экспертов. Церемония награждения состоится 4 января 2024 года в Детройте, штат Мичигане.

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Экспертам предстоит оценить перечисленные модели по нескольким параметрам, в том числе по технологичности, дизайну, безопасности, управляемости и комфорту.

В прошлом году лучшим легковым автомобилем был признан Acura Integra, лучшим кроссовером — электрический Kia EV6, а лучшим пикапом — батарейный Ford F-150 Lightning. Integra удостоилась похвалы за внешний вид и за то, что опционально для этой модели доступна механическая коробка передач. По количеству набранных баллов она обошла Genesis Electrified G80 и Nissan Z.