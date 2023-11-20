В Северной Америке объявлены финалисты конкурса «Автомобиль года»

В Северной Америке выбирают «Автомобиль года»: объявлены финалисты
Объявлены финалисты конкурса «Автомобиль года в Северной Америке». В финал премии NACTOY (The North American Car, Truck, and Utility Vehicle of the Year) вышли девять моделей — по три в каждой из трех номинаций: легковой автомобиль, кроссовер/внедорожник и пикап. Среди них есть как модели с ДВС, как и электрифицированные — гибриды и электрокары. Победителей выберет экспертное жюри, в состав которого входят 50 автомобильных журналистов и экспертов. Церемония награждения состоится 4 января 2024 года в Детройте, штат Мичигане.
За звание лучшего легкового автомобиля Северной Америки поборются Toyota Prius/Prius Prime, Honda Accord и Ioniq 6. В категории пикапов на победу сразятся две модели Chevrolet — Colorado и Silverado EV, а также Ford F-Series Super Duty. И, наконец, «лучшим утилитарным автомобилем» (объединенная категория для кроссоверов и внедорожников) может стать Genesis GV70 Electrified, Kia EV9 или Volvo EX30.
Экспертам предстоит оценить перечисленные модели по нескольким параметрам, в том числе по технологичности, дизайну, безопасности, управляемости и комфорту.
В прошлом году лучшим легковым автомобилем был признан Acura Integra, лучшим кроссовером — электрический Kia EV6, а лучшим пикапом — батарейный Ford F-150 Lightning. Integra удостоилась похвалы за внешний вид и за то, что опционально для этой модели доступна механическая коробка передач. По количеству набранных баллов она обошла Genesis Electrified G80 и Nissan Z.
Kia EV6, который боролся за победу с Genesis GV60 и Cadillac Lyriq, хвалили за управляемость и внушительный запас хода. Про Ford F-150 Lightning члены жюри сказали, что это «отличный пример того, как самый привычный для американцев автомобиль можно сделать еще лучше, переведя его на электричество».