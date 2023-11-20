Китайская HiPhi презентовала новый сверхмощный электроседан

HiPhi, китайский производитель электромобилей, известный своим фокусом на премиальных и высокопроизводительных автомобилях, представил новую модель с обозначением «А», основанную на уже существующей модели HiPhi Z. Ранее в этом году бренд уже впечатлил рынок мощным электрическим автомобилем, сочетающим элементы седана и лифтбека, с производительностью 600 л.с. Не останавливаясь на достигнутом, компания планирует официально представить новинку на грядущем автосалоне в Гуанчжоу, который откроется в эту пятницу, а начало поставок клиентам запланировано на начало 2025 года.

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HiPhi A отличается от модели Z наличием трех электродвигателей: одного на передней оси и двух на задней. Эта уникальная силовая система, разработанная компанией, может развивать впечатляющие 1287 л.с. Капацитет аккумулятора пока остается в секрете. Важно отметить, что автомобиль оснащен 800-вольтовой электрической архитектурой, также являющейся разработкой компании, что обеспечивает быструю зарядку и способность разгоняться до 300 км/ч.

Кроме того, HiPhi Z был оснащен пневмоподвеской, которая также присутствует в новинке, но с добавлением ряда улучшений, включая функцию подруливания задних колес, адаптивные амортизаторы и новую систему векторизации крутящего момента. По информации Центральной Службы Новостей, производитель утверждает, что автомобиль имеет идеальное соотношение веса 50:50 между осями. HiPhi также сотрудничает с Apollo Automobil, производителем электрических суперкаров Intensa Emozione и G2J, для подготовки к выпуску новой модели.