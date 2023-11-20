В России подешевел самый большой кроссовер Chery

Компания Chery снизила цены в России на кроссовер Tiggo 8 Pro Max, продажи которого начались в конце лета. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Базовая комплектация Chery Tiggo 8 Pro Max под названием Dreamline стала дешевле на 300 тыс. рублей, теперь цена модели начинается от 4,2 млн рублей. Вместе с этим Chery отменила прямую скидку на 300 тыс. рублей, с учетом которой начальная версия кроссовера стоила столько же. Теперь такая акция доступна только для машины в исполнении Ultimate.