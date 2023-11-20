Большинство китайских авто не могут буксировать прицеп

Китайские автомобили сейчас набирают огромную популярность в России. Большинство китайских производителей сделали ставку на кроссоверы. Их позиционируют в качестве автомобиле для любителей активного отдыха и путешествий. В действительности оказалось, что большенство китайских автомобилей не могут буксировать прицеп. Об этом «Южному автомобилю» рассказал руководитель журнала «Автозапчасти и цены в России» Андрей Голыдьбин. Возможность буксировки прицепа просто не указана в одобрении типа транспортного средства.

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«Достаточно странно, почему большинство китайский производителей при получении ОТТС не внесли данные о возможности буксировки прицепа. Так, в приложении к ОТТС у большинства автомобилей китайских марок в графе минимальная масса прицепа указано, что буксировка прицепа не предусмотрена», - рассказал Андрей Голыдьбин.

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Буксировка прицепа не предусмотрена у таких марок как Geely, Chery, Omoda. Из популярных китайских марок возить за собой прицеп с тормозной системой или без могут внедорожники Haval Dargo, Haval H9, а также пикапы Great Wall. Кроссовер Changan Uni-K может буксировать прицеп без тормозной системы, при условии оборудования ТС сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН №55-01.

Водители китайских автомобилей при установке фаркопа на свои автомобили несут определенный риск, так как это может быть расценено сотрудниками ГИБДД, как внесение изменений в конструкцию. При этом сама конструкция транспортного средства по ОТТС не предусматривает установку фаркопа и буксировку прицепов. В ГИБДД редакции «Южного автомобиля» пояснили, что установка тягово-сцепного устройства возможна в случае соответствия требованиям техрегламента, в том числе в отношении маркировки.