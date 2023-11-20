Большинство китайских авто не могут буксировать прицеп

Большинство китайских автомобилей не предусматривают буксировку прицепов
Китайские автомобили сейчас набирают огромную популярность в России. Большинство китайских производителей сделали ставку на кроссоверы. Их позиционируют в качестве автомобиле для любителей активного отдыха и путешествий. В действительности оказалось, что большенство китайских автомобилей не могут буксировать прицеп. Об этом «Южному автомобилю» рассказал руководитель журнала «Автозапчасти и цены в России» Андрей Голыдьбин. Возможность буксировки прицепа просто не указана в одобрении типа транспортного средства.
«Достаточно странно, почему большинство китайский производителей при получении ОТТС не внесли данные о возможности буксировки прицепа. Так, в приложении к ОТТС у большинства автомобилей китайских марок в графе минимальная масса прицепа указано, что буксировка прицепа не предусмотрена», - рассказал Андрей Голыдьбин.
Буксировка прицепа не предусмотрена у таких марок как Geely, Chery, Omoda. Из популярных китайских марок возить за собой прицеп с тормозной системой или без могут внедорожники Haval Dargo, Haval H9, а также пикапы Great Wall. Кроссовер Changan Uni-K может буксировать прицеп без тормозной системы, при условии оборудования ТС сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН №55-01.
Водители китайских автомобилей при установке фаркопа на свои автомобили несут определенный риск, так как это может быть расценено сотрудниками ГИБДД, как внесение изменений в конструкцию. При этом сама конструкция транспортного средства по ОТТС не предусматривает установку фаркопа и буксировку прицепов. В ГИБДД редакции «Южного автомобиля» пояснили, что установка тягово-сцепного устройства возможна в случае соответствия требованиям техрегламента, в том числе в отношении маркировки.
Если в ОТТС на автомобиль указано, что буксировка прицепа не предусмотрена, то подобная доработка является недопустимой. Заводские сертифицированные фаркопы в настоящее время разрешены но когда он рассчитан на серьезную нагрузку и требует приварки к силовым агрегатам машины – регистрировать нужно. По факту получается, если дилер предлагает вам установить фаркоп на ваш китайский автомобиль, то лучше от этой услуги отказаться. В ином случае, если ОТТС не предусматривает установку устройства для буксировки прицепа, то необходимо проводить экспертизу на соответствие безопасности. Проверить свой автомобиль на возможность буксировки прицепа можно через сайт Росстандарта, просмотрев ОТТС конкретной модели.