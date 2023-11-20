Инсайдеры публикуют фотографию спортивного универсала Lada Vesta Sport

Телеграм-канал «Автопоток» публикует фотографию кузовов спортивных универсалов Vesta, сделанную на площадке завода Lada Sport. Автор пишет, что скоро их дособерут в товарные экземпляры, которые затем будут отгружены дилерам. Тот же канал пишет, что АвтоВАЗ в тестовом режиме начал использовать лакокрасочное покрытие китайского производства в нескольких новых оттенках.

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Что касается универсала Vesta SW Sport, то, по заверениям АвтоВАЗа, он будет не менее мощным, чем предыдущая спортивная Веста с 1,8-литровым мотором мощностью 145 лошадиных сил. В самой компании пока не раскрывают характеристики новинки, но по неофициальным данным, она может получить двигатель на 180-190 сил. Ожидается, что это будет самый дорогой автомобиль Lada.

Пока же «спортивная» линейка Vesta представлена исполнением Sportline со 118-сильным мотором в связке с пятиступенчатой «механикой». По состоянию на конец ноября седан в версии Sportline можно купить за 2 175 900 — 2 205 900 рублей, а универсал будет стоить еще дороже.

Вторая новость касается новой для АвтоВАЗа китайской краски. «Автопоток» пишет, что на заводе уже покрасили 20 кузовов Lada Niva Legend в оттенки «Платина», «Кориандр» и «Борнео», но лакокрасочное покрытие легло на кузов с дефектами, поэтому вся пробная партия «ушла в брак». А вот на Granta и Vesta та же краска в цвете «Платина» легла без замечаний.