Беспилотный автобус тестируют на улицах реальных городов

Этот автобус, похожий на космолет, не просто существует, но и активно эксплуатируется. Разработал его британский стартап Aurrigo, а для тестов выбрали чешские Прагу и Брно. Называется модель незатейливо – Auto-Shuttle.

© Aurrigo

Машина рассчитана на перевозку десяти человек. Ориентируется в пространстве она с помощью лидара и видеокамер, программное обеспечение для которых написали специалисты Aurrigo.

Пока автобус работает под надзором водителя-оператора, однако в перспективе станет ездить абсолютно самостоятельно. Попутно авторы проекта хотят провести серию просветительских семинаров: объяснить пассажирам и пешеходам, что такое беспилотники.