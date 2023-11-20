"Москвич" рассказал, сколько выпустит машин в 2023 году

Директор "Москвича" по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям Татьяна Редько рассказала о том, что столичный завод в 2023 году в общей сложности планирует произвести порядка 27 тысяч автомобилей, 4,2 тысячи из которых - электрокары.

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"В 2023 году будет произведено порядка 27 тысяч автомобилей, из которых 4,2 тысячи электромобили. Открыто 82 дилерских центра в 51 городе", - отметила она, выступая в Совете Федерации.

Последней новинкой марки "Москвич" стал лифтбек "Москвич 6". Модель предложили с турбомотором 1,5 литра (136 сил) и вариатором в двух комплектациях - "Комфорт" и "Бизнес". Первая стоит от 2 626 000 рублей, а вторая - 2 826 000 рублей (2 536 000 рублей). Также для заказа доступна и более мощная версия. Речь идет о машине с 174-сильным двигателем и "роботом". Такой автомобиль в комплектации "Бизнес" оценили в 2 976 000 рублей.

В следующем году у лифтбека появится версия с шестью подушками безопасности.