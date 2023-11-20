АвтоВАЗ может начать выпуск автомобилей Chery

В июне этого года «АвтоВАЗ» объявил старт производства новых кроссоверов Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, но в продаже машина так и не появилась. Под названием X-Cross 5 скрывается китайский кроссовер FAW Bestune T77, у которого оригинальный логотип заменен на шильдик Lada. Из 10 тыс. автомобилей Lada X-Cross 5, анонсированных к выпуску на заводе в Санкт-Петербурге в 2023 году, удалось собрать только около 100 экземпляров.