GAC продемонстрировал необычный водородомобиль

GAC представил концепт-кар Era на водородных топливных элементах. На автосалон в Гуанчжоу китайская марка привезла новый гибридный минивэн Trumpchi E8, который появится в продаже до конца года, и еще один необычный автомобиль — шоу-кар Era с футуристичным кузовом, трансформируемым салоном, огромным дисплеем и силовой установкой, работающей на водороде. Знаковая модель воплощает видение будущего, отмечают в GAC, но переродится ли она в серийный автомобиль, пока неизвестно.

© GAC

Над внешностью 5,4-метрового GAC Era работали дизайнеры студии Advanced Design в Лос-Анджелесе и Милане. Панель в передней части кузова объединяет узкую оптику с датчиками и камерами, двери — распашные безрамочные с «утопленными» ручками, но особо интересна «обрубленная» задняя часть, не позволяющая отнести кузов к какому-то определенному типу. Некоторые элементы в угоду экологии изготовили из переработанного морского пластика и водорослей.

GAC

GAC

GAC

GAC

GAC

GAC

GAC

GAC

GAC

GAC

GAC

GAC

GAC

GAC

GAC

GAC

GAC

GAC

В салоне дизайнеры постарались избежать острых углов. Перед водителем и передним пассажиром — огромный дисплей во всю ширину передней панели, а на центральной консоли есть еще один экранчик. К слову, ее можно превратить в столик и развернуть передние кресла, превратив салон в подобие гостиной. В интерьере тоже применены экологичные материалы — например кожзам из мицелия, грибницы.

Era построена на «мультиэнергетической платформе GAC» и оснащена установкой на водородных топливных элементах с двигателями на задней оси. Суммарно они выдают 540 лошадиных сил, а на полном баке автомобиль должен проехать на менее 800 километров.