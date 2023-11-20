Три двигателя, 1305 «лошадей»: новых «китайцев» ждут в России

В американском Лос-Анджелесе и китайском Гуанчжоу открылись автосалоны, на которых представлены множество автомобильных новинок. И некоторые из этих машин обязательно появится на российских дорогах: китайские компании все активнее представляют у нас свои модели, да и параллельный импорт пока никто не отменял. Поэтому в России уже скоро будут продавать новую Toyota Camry или Subaru Forester.

© Lu Hanxin/XinHua/Global Look Press

Однако если «Тойоты» к нам будут завозить обходными путями, то, например, внедорожник Tank 700 наверняка будет поставляться официально. Сколько будет у нас стоить такой автомобиль, пока сказать сложно, но ориентироваться стоит на сумму около 10 млн руб. Ведь Tank 700 — это действительно большой автомобиль длиной более 5,1 м (то есть он крупнее, например, Toyota Land Cruiser). Ну а в движение гигант с весьма спорной внешностью приводится при помощи трехлитрового двигателя V6, который работает вместе с электромотором. Суммарная мощность силовой установки — 524 л. с.

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Вообще тема электричества сейчас очень популярна не только в Европе, но и в Китае. Все чаще китайские компании начинают выпускать гибриды или чистые электрокары. Которые, кстати, все неплохо покупают и в России.

Одним из потенциальных хитов у нас может стать новый седан Zeekr 007, который был представлен в Гуанчжоу. Этот автомобиль благодаря своей электрической силовой установке с двумя двигателями суммарной мощностью 646 л. с. способен разогнаться до 100 км/ч всего за 2,8 с. При этом производитель уверяет, что аккумуляторов должно хватить на 870 км пути! Цена модели в Китае — 229 900 юаней, или около $31,6 тыс. А в России Zeekr 007 может стоить примерно 5 млн руб.

Однако еще более впечатляющие динамические характеристики показывает автомобиль под названием HiPhi A (официально марка в России пока не представлена). У него уже три двигателя, а общая мощность составляет 1305 л. с. Производитель говорит, что HiPhi A разгоняется до «сотни» менее, чем за две секунды, а максимальная скорость модели — около 300 км/ч.

Как выглядят самые интересные модели, которые были показаны за последние дни на автошоу в Китае и США — в галерее NEWS.ru.

Tank 700 Hi4-T

GAC Era

Xpeng X9

Subaru Forester

Toyota Camry

ZEEKR 007