Cadillac официально анонсировал глобальный компактный кроссовер Optiq

Паркетник пополнит североамериканскую модельную линейку в следующем году. Известно, что он займёт место «зелёного» SUV начального уровня, то есть окажется на ступеньку ниже Cadillac Lyriq.

Американская марка Cadillac входит в состав концерна General Motors, который активно движется в направлении курса на «озеленение» модельного ряда. Первенцем электрической линейки бренда стал кроссовер Lyriq, он добрался до дилеров в Штатах осенью прошлого года. За первые три квартала текущего года этот паркетник разошёлся тиражом в 5334 экземпляра. Второй полностью электрической моделью Cadillac стал роскошный лифтбек Celestiq, третьей – флагманский SUV Escalade IQ. Теперь в компании анонсировали ещё одну новинку.

Глобальная версия кроссовера Cadillac Optiq

На американский рынок в следующем году выйдет компактный кроссовер Cadillac Optiq, паркетнику присвоят 2025 модельный год. Пока что в компании отметили лишь, что новинка станет четвёртой моделью в глобальной «зелёной» линейке бренда. Официальные данные о технике, подробности об оснащении электромобиля, а также его цены станут известны в 2024-м.

Известно, что Optiq станет моделью начального уровня «зелёной» линейки Cadillac. Это значит, что в иерархии бренда этот компактный паркетник окажется на ступеньку ниже Lyriq. В пресс-центре марки анонс сопроводили парой снимков новинки. Судя по ним, глобальный кроссовер практически не будет отличаться от версии для китайского рынка, внешность которой была рассекречена минувшим летом.

Китайская версия Cadillac Optiq

Так, у электромобилей единое оформление передней части и кормы, одинаковая головная оптика и задние фонари. Заметное отличие в экстерьере только одно – иной рисунок у заглушки, которая расположена на месте традиционной решётки радиатора: если у «поднебесного» варианта он выполнен с полосами-штрихами в стиле Lyriq, то у глобальной версии Optiq заглушку украсил сложный узор из треугольников. Прототип на фото получил 21-дюймовые колёсные диски.

Cadillac Optiq (для китайского рынка), фото из базы минпрома КНР

Как мы уже отмечали, главный офис бренда пока не расщедрился на информацию о «начинке» Cadillac Optiq, известно только, что в его основе лежит модульная платформа Ultium. Однако данные о технике китайского варианта компании уже обнародованы. Так, стартовые версии получат единственный электромотор мощностью 204 л.с., средним предложат 245-сильный электродвигатель, а у топовых исполнений будет двухмоторная силовая установка, совокупная отдача которой составляет 287 л.с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч. Информации о ёмкости тяговой батареи и запасе хода на одной зарядке пока нет.

По габаритам будущий компактный паркетник сравним с XT5, так, у Cadillac Optiq в китайской спецификации длина составляет 4822 мм, ширина – 1912 мм, высота 1642/1644 мм (в зависимости от версии), а расстояние между осями у него равно 2954 мм.