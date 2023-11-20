«Москвич» собирается выпустить 27 тысяч автомобилей за 2023 год

Завод «Москвич» в 2023 году произведет в общей сложности около 27 тысяч автомобилей, из которых 4,2 тысячи — электромобили. Как сообщает РИА Новости, об этом на выступлении в Совфеде рассказала директор компании по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям Татьяна Редько.

Она отметила, что на данный момент в автомобили «Москвич» представлены в 82 дилерских центрах в 51 городе.

Напомним, что «Москвич» располагается на площадке бывшего завода «Рено Россия», которую французский автоконцерн Renault после начала спецоперации передал правительству Москвы. Сейчас в линейке есть три автомобиля — городской кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е», а также лифтбэк «Москвич 6», продажи которого стартовали накануне.