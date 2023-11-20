«Москвич» собирается выпустить 27 тысяч автомобилей за 2023 год
Завод «Москвич» в 2023 году произведет в общей сложности около 27 тысяч автомобилей, из которых 4,2 тысячи — электромобили. Как сообщает РИА Новости, об этом на выступлении в Совфеде рассказала директор компании по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям Татьяна Редько.
Она отметила, что на данный момент в автомобили «Москвич» представлены в 82 дилерских центрах в 51 городе.
Напомним, что «Москвич» располагается на площадке бывшего завода «Рено Россия», которую французский автоконцерн Renault после начала спецоперации передал правительству Москвы. Сейчас в линейке есть три автомобиля — городской кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е», а также лифтбэк «Москвич 6», продажи которого стартовали накануне.
Ранее стало известно, что «Москвич 6» в следующем году может получить топовую комплектацию «Техно». О том, какие именно опции окажутся в этом исполнении — пока не сообщается. Известно лишь то, что там будут шесть подушек безопасности.