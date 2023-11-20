Мошенники выманили у автосалона несколько автомобилей

Автодилер «Нижегородец» из-за действий мошенников лишился четырех китайских кроссоверов, общая сумма которых составляет 17 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Отмечается, что злоумышленница представилась корпоративным заказчиком из Московского метрополитена.

Женщина заказала кроссоверы Haval F7 и F7x, а также Geely Monjaro и Exeed VX. Стороны пришли к тому, что сделку нужно оплатить в течение 10 дней после получения автомобилей.

В автосалон были направлены эвакуаторы, также прибыл мужчина, у которого на руках была якобы генеральная доверенность от метрополитена. Ее и предъявили дилеру.

Представитель автосалона приехал в офис Московского метро для получения средств, однако там ему сообщили, что никакого заказа в действительности нет.

Там же ему заявили, что электронная почта, с которой злоумышленница общалась с автосалоном, метро не принадлежит.